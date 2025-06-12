В Польше пересчитают голоса на выборах президента

Как отметили в Верховном суде, там приняли к рассмотрению доказательства, полученные в ходе проверки бюллетеней несколькими комиссиями.

Судьи согласились с некоторыми замечаниями, которые касались подсчета голосов на отдельных избирательных участках.

Верховный суд решил, что пересчет голосов проведут 13 избирательных участках. Цель такого пересчета - "определение количества действительных голосов, поданных за отдельных кандидатов на пост президента Республики Польша в голосовании, состоявшемся 1 июня 2025 года".

Polsatnews напоминает, что во время подсчета голосов после завершения второго тура президентских выборов в одной из избирательных комиссий в Миньске-Мазовецком произошла подмена результатов кандидатов. Председатель комиссии объяснил случившееся ошибкой, а дело может быть передано в прокуратуру.

Аналогичная ошибка была допущена в участковой избирательной комиссии №95 на улице Ставовой в Кракове, где перепутали распределение голосов, отданных во втором туре. В результате победителем там оказался Кароль Навроцкий, хотя на самом деле должен был выиграть Рафал Тшасковский. Разбирательство по этому делу ведет Окружная избирательная комиссия Кракова.

При этом пересчет голосов не изменит победителя выборов. Разница между двумя кандидатами составила более 369 тысяч голосов.