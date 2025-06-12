У Польщі перерахують голоси на виборах президента

Як зазначили у Верховному суді, там прийняли до розгляду докази, отримані під час перевірки бюлетенів кількома комісіями.

Судді погодилися з деякими зауваженнями, які стосувалися підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях.

Верховний суд вирішив, що перерахунок голосів проведуть на 13 виборчих дільницях. Мета такого перерахунку - "визначення кількості дійсних голосів, поданих за окремих кандидатів на пост президента Республіки Польща в голосуванні, що відбулося 1 червня 2025 року".

Polsatnews нагадує, що під час підрахунку голосів після завершення другого туру президентських виборів в одній із виборчих комісій у Мінську-Мазовецькому сталася підміна результатів кандидатів. Голова комісії пояснив те, що трапилося, помилкою, а справу може бути передано до прокуратури.

Аналогічної помилки припустилися у дільничній виборчій комісії №95 на вулиці Ставовій у Кракові, де переплутали розподіл голосів, відданих у другому турі. У результаті переможцем там виявився Кароль Навроцький, хоча насправді мав виграти Рафал Тшасковський. Розгляд у цій справі веде Окружна виборча комісія Кракова.

При цьому перерахунок голосів не змінить переможця виборів. Різниця між двома кандидатами становила понад 369 тисяч голосів.