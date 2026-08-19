В Польше пьяная украинка покусала полицейского: женщину депортируют

В польском Замброве 39-летнюю гражданку Украины депортируют из страны после того, как она напала на полицейского во время задержания. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, пострадавший был госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Как все началось

Инцидент произошел в понедельник в одном из микрорайонов Замброва в Подлясском воеводстве. Местная полиция получила вызов о лежавшей на тротуаре женщине и не реагировавшей на попытки заговорить с ней.

Прибывшие на место правоохранители быстро выяснили: женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Сначала она просто оскорбляла полицейских, но впоследствии стала все более агрессивной.

Почему дошло до нападения

Прибывшие медики решили, что госпитализация женщине не нужна, поэтому полицейские приняли решение отвезти ее в помещение для задержанных, чтобы отрезвила. Именно эта перспектива женщине категорически не понравилась - особенно агрессивно она вела себя, когда ей пытались надеть наручники.

В момент, когда правоохранители сажали ее в машину, она укусила одного из полицейских. Пострадавшего отправили в инфекционную больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Какие обвинения ей выдвинули

Когда женщина отрезвила, ей предъявили обвинения в оскорблении представителей власти при исполнении служебных обязанностей, а также в нарушении телесной неприкосновенности полицейского. По польскому законодательству такие действия наказываются лишением свободы до трех лет.

Что будет дальше

Полиция подала ходатайство о выдворении гражданки Украины из Польши, и женщину уже передали пограничной службе в Белостоке. Представитель Подляшского отдела пограничной службы подполковник Катажина Зданович подтвердила, что решение о возвращении женщины на родину уже принято и находится на стадии исполнения. По ее словам, женщине запретили въезд на территорию Польши в течение пяти лет.