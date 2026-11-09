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В Польше озвучили наказание краковскому террористу, который накануне убил шесть человек

03:52 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Юлия Маловичко
В Польше озвучили наказание краковскому террористу, который накануне убил шесть человек Фото: полиция Польши (Getty Images)
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В Польше подозреваемому в массовой стрельбе в центре Кракова может грозить пожизненное заключение. Такое наказание предусмотрено за убийство шести человек и преступление террористического характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Однако окончательное решение о предъявлении обвинений пока не принято: мужчина находится в больнице в критическом состоянии после огнестрельного ранения, полученного во время задержания.

За что грозит пожизненное заключение

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что прокуратура начала расследование по двум эпизодам.

Первый касается убийства шести человек с применением огнестрельного оружия и покушения на убийство других людей, в том числе сотрудников полиции. Действия нападавшего квалифицировали как преступление террористического характера.

Второй эпизод связан с убийством трех человек в городе Островец-Свентокшиский. По данным следствия, это родители и сестра подозреваемого.

За оба преступления польское законодательство предусматривает пожизненное лишение свободы.

При этом следственные действия в отношении мужчины продолжаются. Правоохранители смогут провести необходимые процессуальные действия и предъявить ему обвинения после того, как состояние здоровья позволит это сделать.

Как известно, днями в Кракове произошел теракт, погибли по меньшей мере шесть человек.

Стрелка при задержании полиция подстрелила, его состояние критическое.

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