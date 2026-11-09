В Польше озвучили наказание краковскому террористу, который накануне убил шесть человек
В Польше подозреваемому в массовой стрельбе в центре Кракова может грозить пожизненное заключение. Такое наказание предусмотрено за убийство шести человек и преступление террористического характера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.
Однако окончательное решение о предъявлении обвинений пока не принято: мужчина находится в больнице в критическом состоянии после огнестрельного ранения, полученного во время задержания.
За что грозит пожизненное заключение
Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что прокуратура начала расследование по двум эпизодам.
Первый касается убийства шести человек с применением огнестрельного оружия и покушения на убийство других людей, в том числе сотрудников полиции. Действия нападавшего квалифицировали как преступление террористического характера.
Второй эпизод связан с убийством трех человек в городе Островец-Свентокшиский. По данным следствия, это родители и сестра подозреваемого.
За оба преступления польское законодательство предусматривает пожизненное лишение свободы.
При этом следственные действия в отношении мужчины продолжаются. Правоохранители смогут провести необходимые процессуальные действия и предъявить ему обвинения после того, как состояние здоровья позволит это сделать.
Как известно, днями в Кракове произошел теракт, погибли по меньшей мере шесть человек.
Стрелка при задержании полиция подстрелила, его состояние критическое.