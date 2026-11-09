У Польщі озвучили покарання краківському терористу, який напередодні вбив шістьох

У Польщі підозрюваному у масовій стрільбі у центрі Кракова може загрожувати довічне ув'язнення. Таке покарання передбачено за вбивство шести осіб та злочин терористичного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

Однак остаточного рішення про пред'явлення звинувачень поки не прийнято: чоловік перебуває у лікарні у критичному стані після вогнепального поранення, отриманого під час затримання.

За що загрожує довічне ув'язнення

Генеральний прокурор та міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек повідомив, що прокуратура розпочала розслідування щодо двох епізодів.

Перший стосується вбивства шести осіб із застосуванням вогнепальної зброї та замаху на вбивство інших людей, у тому числі співробітників поліції. Дії нападника кваліфікували як злочин терористичного характеру.

Другий епізод пов'язаний із вбивством трьох людей у місті Островець-Свентокшиський. За даними слідства, це батьки та сестра підозрюваного.

За обидва злочини польське законодавство передбачає довічне позбавлення волі.

При цьому слідчі дії щодо чоловіка продовжуються. Правоохоронці зможуть провести необхідні процесуальні дії та висунути йому звинувачення після того, як стан здоров'я дозволить це зробити.