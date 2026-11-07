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Теракт в Кракове: полиция раскрыла данные о нападавшем

20:00 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Теракт в Кракове: полиция раскрыла данные о нападавшем Фото: Стрельбу в центре Кракова устроил гражданин Польши (Getty Images)
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Смертельный теракт в центре Кракова устроил 25-летний гражданин Польши. Он убил шесть человек и ранил еще двенадцать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Польская полиция сообщила, что подозреваемый в нападении на площади Главный рынок находится под стражей правоохранителей.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина, причастный к стрельбе, является гражданином Польши.

Также правоохранители опровергли сообщения о гибели полицейского и информацию о возможном втором нападавшем.

"Единственный известный виновник инцидента находится под стражей полиции", - уточнили в ведомстве.

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что стрельбу в центре Кракова устроил 25-летний мужчина.

По их данным, нападавший въехал на площадь на черном автомобиле Subaru, после чего начал стрелять по случайным прохожим.

Для нападения злоумышленник использовал винтовку AR-15. Также известно, что он был одет в камуфляжную форму.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере шесть человек, еще 12 получили ранения. Среди пострадавших также двое полицейских.

Правоохранители ранили нападавшего на перекрестке улиц Страдомской и Дитля. После этого его доставили в одну из больниц Кракова, где медики оказывают ему реанимационную помощь.

Теракт в Кракове: полиция раскрыла данные о нападавшем
Стрельца в Кракове смогли задержать (Фото: соцсецети)

В полиции отметили, что мужчина действовал самостоятельно.

Ранее РБК-Украина рассказывало о первых подробностях теракта в центре Кракова.

Также мы писали, как на эти события отреагировал президент Польши Кароль Навроцкий и глава правительства Дональд Туск.

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