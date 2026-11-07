Теракт в Кракове: полиция раскрыла данные о нападавшем
Смертельный теракт в центре Кракова устроил 25-летний гражданин Польши. Он убил шесть человек и ранил еще двенадцать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Польская полиция сообщила, что подозреваемый в нападении на площади Главный рынок находится под стражей правоохранителей.
В ведомстве подчеркнули, что мужчина, причастный к стрельбе, является гражданином Польши.
Также правоохранители опровергли сообщения о гибели полицейского и информацию о возможном втором нападавшем.
"Единственный известный виновник инцидента находится под стражей полиции", - уточнили в ведомстве.
Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что стрельбу в центре Кракова устроил 25-летний мужчина.
По их данным, нападавший въехал на площадь на черном автомобиле Subaru, после чего начал стрелять по случайным прохожим.
Для нападения злоумышленник использовал винтовку AR-15. Также известно, что он был одет в камуфляжную форму.
В результате стрельбы погибли по меньшей мере шесть человек, еще 12 получили ранения. Среди пострадавших также двое полицейских.
Правоохранители ранили нападавшего на перекрестке улиц Страдомской и Дитля. После этого его доставили в одну из больниц Кракова, где медики оказывают ему реанимационную помощь.
В полиции отметили, что мужчина действовал самостоятельно.
Ранее РБК-Украина рассказывало о первых подробностях теракта в центре Кракова.
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