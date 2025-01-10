В Польше на одном из складов IKEA обнаружили мины. Их "потеряли" прошлым летом
В Польше в прошлом году "исчезли" около 240 противотанковых мин. Их обнаружили на одном из складов мебельного магазина IKEA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По информации польских СМИ, летом прошлого года солдаты разгружали под городом Щецин поезд, на котором находилось вооружение. Военные разгрузили не все вооружение, поэтому несколько ящиков с минами поехали "дальше по территории Польши".
Президент IKEA Industry Poland Малгожата Добеш-Турульска рассказала о том, что мины были найдены на складе IKEA.
При этом заместитель окружного прокурора по военным делам региональной прокуратуры в Познани полковник Бартош Оконевский уточнил, что воинская часть в городе Гайновка в прошлом году заказала доставку противотанковых мин и другого вооружения на склад.
"Когда поезд прибыл, военное имущество было неправильно подсчитано, и часть осталась в вагоне. Только через некоторое время стало ясно, что не все было принято", - рассказал он.
Прокурор уточнил, что речь идет о 240 противотанковых минах, которые хранились в нескольких ящиках.
По его словам, четырем солдатам уже предъявили обвинения за ненадлежащий надзор за военным имуществом.
При этом Министерство обороны Польши объявило об увольнении Артура Кенпчиньского с должности главы Инспекции поддержки вооруженных сил. Согласно неофициальным данным, он мог скрывать информацию о потере мин от своего начальства.
Напомним, в октябре прошлого года в Чехии мужчина нашел на чердаке дома, который достался ему в наследство, советские ракеты.
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