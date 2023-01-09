RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше обсудили просьбу Украины о Leopard 2 на заседании Совета нацбезопасности

Иллюстративное фото: в Польше обсудили просьбу Украины о Leopard 2 на заседании Совета нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда провел сегодня, 9 января, заседание Совета национальной безопасности. Одной из главных тем обсуждений была просьба Украины о танках Leopard 2.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот.

"В повестке дня - просьба Украины о поставке тяжелых боевых машин западного производства, включая немецкие танки Leopard 2", - заявил Шрот.

Он также напомнил, что Варшава примет решение о передаче Украине немецких танков только в случае, если такие поставки пройдут в рамках широкой коалиции.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он вместе с Дудой ведет переговоры о создании коалиции для передачи Украине танков Leopard 2.

Также мы писали, что, по словам главы Бюро международной политики Польши Якуба Кумоха, Польша сможет передать Украине небольшое количество немецких танков Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаАнджей ДудаПомощь Украине