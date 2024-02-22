Блокада границы станет проблемой ЕС. Польша хочет участия Еврокомиссии в разрешении кризиса

Премьер-министр Польши Дональд Туск проведет встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудят вопросы блокады польскими фермерами границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.

" Мы должны найти общее решение для защиты польских интересов и от этого не откажемся. Это также требует продолжения технических переговоров также с Европейским Союзом", - заявил Туск.

По его словам, встреча с фон дер Ляен состоится в пятницу, 23 февраля. Он планирует обратить внимание на необходимость скорректировать европейскую политику.

" Мы защищаем интересы не только польских фермеров на польской границе с Украиной. Это европейская граница", – отметил Туск.

Он уверил, что Украина может рассчитывать на полную поддержку Польши в противостоянии с Россией.

В то же время, спикер парламента Польши Шимон Головня заявил, что для решения проблемы на польско-украинской границе необходимо привлечь институты ЕС. Он отметил, что нельзя допустить торговый конфликт с Украиной, поскольку это будет угрожать безопасности каждой страны Европейского Союза.

" Мы не можем допустить, чтобы ситуация, в которой мы начинаем с нашими союзниками, с которыми мы разделяем фундаментальный геополитический интерес, имела разногласия, которые могли бы привести к нашему распаду", - сказал он.

Он также добавил, что президент Анджей Дуда также должен присоединиться к польско-украинским переговорам.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуди и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

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