В Польше напали на двоих детей из-за украинского языка

В польском Быдгоще двое детей-украинцев подверглись нападению взрослых только за разговор на родном языке в парке у вокзала. Им угрожали расправой и нанесли физические травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального консульства Украины в Гданьске.
14 августа в парке у железнодорожного вокзала польского города Быдгощ двое несовершеннолетних украинцев - 14-летняя девушка и ее 12-летний брат - подверглись нападению взрослых людей. Причина нападения - дети разговаривали между собой на украинском языке.
Нападающими оказались мужчина и женщина, прогуливавшиеся с небольшой собакой. Они не только нецензурно выражались и угрожали детям расправой на почве национальной неприязни, но и применили физическую силу.
Генеральное консульство Украины в Гданьске держит дело на особом контроле. Консулы постоянно в связи с матерью пострадавших детей и оказывают ей необходимую консульско-правовую поддержку.
По факту нападения уже подано заявление в полицию, правоохранители разыскивают нападающих.
Самое главное - физическому здоровью детей ничего не угрожает, хотя они испытали сильный эмоциональный стресс.
Если кто-то был свидетелем инцидента в парке у вокзала или располагает информацией о нападающих, в консульстве просят безотлагательно обратиться в полицию.
В ведомстве решительно осудили проявления ксенофобии. Вопрос противодействия нетерпимости и безопасности украинцев станет одним из ключевых на запланированной в ближайшие дни встрече консульства с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и комендантами полиции.
Подобные случаи в Польше происходят не впервые.
Например, 5 августа в Кракове мужчина угрожал двум украинцам и ударил женщину в лицо.
Польская полиция приступила к расследованию, а Генеральное консульство Украины осудило инцидент и призвало не игнорировать случаи агрессии.
Как сообщало РБК-Украина, эти и другие случаи спровоцировали массовые протесты - в 22 городах Польши прошли акции под лозунгом "Не будь безразличным".
Участники требовали от властей более жестких мер по защите иностранцев от насилия.