RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Польше напали на двоих детей из-за украинского языка

09:18 17.08.2026 Пн
2 мин
Дети пострадали не только психологически, но и получили физические травмы
aimg Елена Чупровская
Фото: В польском парке избили детей-украинцев за разговор на родном языке (Getty Images)

В польском Быдгоще двое детей-украинцев подверглись нападению взрослых только за разговор на родном языке в парке у вокзала. Им угрожали расправой и нанесли физические травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального консульства Украины в Гданьске.

Что произошло в Быдгоще

14 августа в парке у железнодорожного вокзала польского города Быдгощ двое несовершеннолетних украинцев - 14-летняя девушка и ее 12-летний брат - подверглись нападению взрослых людей. Причина нападения - дети разговаривали между собой на украинском языке.

Нападающими оказались мужчина и женщина, прогуливавшиеся с небольшой собакой. Они не только нецензурно выражались и угрожали детям расправой на почве национальной неприязни, но и применили физическую силу.

  • Ребенку выкрутили руку.
  • Сломали ее игрушечный дрон.
  • Бросили обломками дрона в парня, из-за чего тот получил царапины.

Как отреагировало консульство

Генеральное консульство Украины в Гданьске держит дело на особом контроле. Консулы постоянно в связи с матерью пострадавших детей и оказывают ей необходимую консульско-правовую поддержку.

По факту нападения уже подано заявление в полицию, правоохранители разыскивают нападающих.

Самое главное - физическому здоровью детей ничего не угрожает, хотя они испытали сильный эмоциональный стресс.

Консульство призвало свидетелей обратиться в полицию

Если кто-то был свидетелем инцидента в парке у вокзала или располагает информацией о нападающих, в консульстве просят безотлагательно обратиться в полицию.

В ведомстве решительно осудили проявления ксенофобии. Вопрос противодействия нетерпимости и безопасности украинцев станет одним из ключевых на запланированной в ближайшие дни встрече консульства с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и комендантами полиции.

Нападения на украинцев в Польше: что известно

Подобные случаи в Польше происходят не впервые.

Например, 5 августа в Кракове мужчина угрожал двум украинцам и ударил женщину в лицо.

Польская полиция приступила к расследованию, а Генеральное консульство Украины осудило инцидент и призвало не игнорировать случаи агрессии.

Как сообщало РБК-Украина, эти и другие случаи спровоцировали массовые протесты - в 22 городах Польши прошли акции под лозунгом "Не будь безразличным".

Участники требовали от властей более жестких мер по защите иностранцев от насилия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаПольша