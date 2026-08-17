У Польщі напали на двох дітей через українську мову

Що сталося у Бидгощі

14 серпня в парку біля залізничного вокзалу польського міста Бидгощ двоє неповнолітніх українців - 14-річна дівчина та її 12-річний брат - зазнали нападу дорослих людей. Причина нападу - діти розмовляли між собою українською мовою.

Нападниками виявилися чоловік і жінка, які прогулювалися з невеликою собакою. Вони не лише нецензурно лаялися й погрожували дітям розправою на ґрунті національної неприязні, а й застосували фізичну силу.

Дитині викрутили руку.

Зламали її іграшковий дрон.

Кинули уламками дрона у хлопця, через що той отримав подряпини.

Як відреагувало консульство

Генеральне консульство України в Гданську тримає справу на особливому контролі. Консули постійно на зв'язку з матір'ю постраждалих дітей і надають їй необхідну консульсько-правову підтримку.

За фактом нападу вже подано заяву до поліції, правоохоронці розшукують нападників.

Найголовніше - фізичному здоров'ю дітей нічого не загрожує, хоча вони пережили сильний емоційний стрес.

Консульство закликало свідків звернутися до поліції

Якщо хтось був свідком інциденту в парку біля вокзалу або має інформацію про нападників, у консульстві просять невідкладно звернутися до поліції.

У відомстві рішуче засудили прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості й безпеки українців стане одним із ключових на запланованій найближчими днями зустрічі консульства з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції.

Напади на українців у Польщі: що відомо

Подібні випадки в Польщі трапляються не вперше.

Наприклад, 5 серпня в Кракові чоловік погрожував двом українцям і вдарив жінку в обличчя.