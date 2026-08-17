У Польщі напали на двох дітей через українську мову

У польському Бидгощі двоє дітей-українців зазнали нападу дорослих лише за розмову рідною мовою у парку біля вокзалу. Їм погрожували розправою та завдали фізичних травм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального консульства України в Гданську.
14 серпня в парку біля залізничного вокзалу польського міста Бидгощ двоє неповнолітніх українців - 14-річна дівчина та її 12-річний брат - зазнали нападу дорослих людей. Причина нападу - діти розмовляли між собою українською мовою.
Нападниками виявилися чоловік і жінка, які прогулювалися з невеликою собакою. Вони не лише нецензурно лаялися й погрожували дітям розправою на ґрунті національної неприязні, а й застосували фізичну силу.
Генеральне консульство України в Гданську тримає справу на особливому контролі. Консули постійно на зв'язку з матір'ю постраждалих дітей і надають їй необхідну консульсько-правову підтримку.
За фактом нападу вже подано заяву до поліції, правоохоронці розшукують нападників.
Найголовніше - фізичному здоров'ю дітей нічого не загрожує, хоча вони пережили сильний емоційний стрес.
Якщо хтось був свідком інциденту в парку біля вокзалу або має інформацію про нападників, у консульстві просять невідкладно звернутися до поліції.
У відомстві рішуче засудили прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості й безпеки українців стане одним із ключових на запланованій найближчими днями зустрічі консульства з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції.
Подібні випадки в Польщі трапляються не вперше.
Наприклад, 5 серпня в Кракові чоловік погрожував двом українцям і вдарив жінку в обличчя.
Польська поліція розпочала розслідування, а Генеральне консульство України засудило інцидент і закликало не ігнорувати випадки агресії.
Як повідомляло РБК-Україна, ці та інші випадки спровокували масові протести - у 22 містах Польщі пройшли акції під гаслом "Не будь байдужим".
Учасники вимагали від влади жорсткіших заходів для захисту іноземців від насильства.