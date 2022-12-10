В Польше намерены изменить правила оплаты автомобильных дорог: что нового

Такой же порядок оплаты платных дорог действует и в других странах Европейского Союза, например, в Германии, Австрии, Чехии и Словакии.

Согласно новому постановлению, в режиме предоплаты дорожный сбор будет оплачиваться до начала использования национальных дорог, или их участков. Минимальная сумма – 20 злотых (4,27 евро), которая позволит начать использование национальных дорог.

Сумма первого пополнения счета определяется с учетом максимальной платы за пользование платными участками автомагистралей А2 и А4 (9,90 злотых и 16,20 злотых). Кроме того, в режиме периодической оплаты услуга оплачивается по завершении поездки.

Пользователи дорог общего пользования смогут оплачивать проезд по дорогам в режиме периодической оплаты после предварительного утверждения обеспечения электронным сборщиком.

"Указанное положение также содержит формулу расчета минимальной суммы залога. Срок в 45 дней, согласно которому определяется минимальный размер залога, обусловлен тем, что пользователь автомобильных дорог не реже одного раза в месяц будет получать документ, информирующий о размере электронной платы, взимаемой за проезд, а срок оплаты будет указан в вышеупомянутом документе", - говорится в тексте проекта Постановления.