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В Польше намерены изменить правила оплаты автомобильных дорог: что нового

Фото: Польша может изменить правила оплаты автомобильных дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правительство Польши намерено изменить алгоритм взимания платы за дороги. Согласно проекту постановления, она будет взиматься одним из двух способов – в виде предоплаты, или периодического платежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auto-Swiat.

Такой же порядок оплаты платных дорог действует и в других странах Европейского Союза, например, в Германии, Австрии, Чехии и Словакии.

Согласно новому постановлению, в режиме предоплаты дорожный сбор будет оплачиваться до начала использования национальных дорог, или их участков. Минимальная сумма – 20 злотых (4,27 евро), которая позволит начать использование национальных дорог.

Сумма первого пополнения счета определяется с учетом максимальной платы за пользование платными участками автомагистралей А2 и А4 (9,90 злотых и 16,20 злотых). Кроме того, в режиме периодической оплаты услуга оплачивается по завершении поездки.

Пользователи дорог общего пользования смогут оплачивать проезд по дорогам в режиме периодической оплаты после предварительного утверждения обеспечения электронным сборщиком.

"Указанное положение также содержит формулу расчета минимальной суммы залога. Срок в 45 дней, согласно которому определяется минимальный размер залога, обусловлен тем, что пользователь автомобильных дорог не реже одного раза в месяц будет получать документ, информирующий о размере электронной платы, взимаемой за проезд, а срок оплаты будет указан в вышеупомянутом документе", - говорится в тексте проекта Постановления.

Ранее мы писали, что в Государственном департаменте США приняли решение о продаже Польше дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами.

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