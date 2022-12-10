UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі мають намір змінити правила оплати автомобільних доріг: що нового

Фото: Польща може змінити правила оплати автомобільних доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Уряд Польщі має намір змінити алгоритм стягування плати за дороги. Згідно з проектом постанови, вона стягуватиметься одним із двох способів – у вигляді передоплати, або періодичного платежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Auto-Swiat.

Такий самий порядок оплати платних доріг діє і в інших країнах Європейського Союзу, наприклад, у Німеччині, Австрії, Чехії та Словаччині.

Згідно з новою ухвалою, в режимі передоплати дорожній збір оплачуватиметься до початку використання національних доріг, або їхніх ділянок. Мінімальна сума – 20 злотих (4,27 євро), що дозволить розпочати використання національних доріг.

Сума першого поповнення рахунку визначається з урахуванням максимальної плати за користування платними ділянками автомагістралей А2 та А4 (9,90 злотих та 16,20 злотих). Крім того, в режимі періодичної оплати послуга оплачується після завершення поїздки.

Користувачі доріг загального користування зможуть оплачувати проїзд дорогами у режимі періодичної оплати після попереднього затвердження забезпечення електронним збирачем.

"Вказане положення також містить формулу розрахунку мінімальної суми застави. Термін у 45 днів, згідно з яким визначається мінімальний розмір застави, зумовлений тим, що користувач автомобільних доріг не рідше одного разу на місяць отримуватиме документ, що інформує про розмір електронної плати, що стягується за проїзд, а термін оплати буде вказано у вищезгаданому документі", - йдеться у тексті проекту Постанови.

Раніше ми писали, що у Державному департаменті США ухвалили рішення про продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща