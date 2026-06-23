В Польше на границе запустили обновленную систему Eurodac: что нужно знать украинцам

В Польше начала функционировать модернизированная система Eurodac для регистрации биометрических данных иностранцев. Она уже оказывает поддержку работе полиции и пограничной службы, усилевая борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные данные МВД Польши .

Главное: Масштабная модернизация: Eurodac собирает отпечатки пальцев и изображения лиц иностранцев, ищущих убежища или незаконно пересекших границу ЕС.

Eurodac собирает отпечатки пальцев и изображения лиц иностранцев, ищущих убежища или незаконно пересекших границу ЕС. Снижение возрастного порога: отныне данные собираются у детей в возрасте от 6 лет (ранее - от 14).

отныне данные собираются у детей в возрасте от 6 лет (ранее - от 14). Борьба с преступностью: Правоохранительные органы получили доступ к системе для более быстрой идентификации подозреваемых, жертв преступлений и лиц, причастных к террористической деятельности.

Правоохранительные органы получили доступ к системе для более быстрой идентификации подозреваемых, жертв преступлений и лиц, причастных к террористической деятельности. Эффективность: Система позволяет мгновенно определить, подавало ли лицо заявление о предоставлении убежища в другой стране ЕС, что упрощает административные процедуры.

Как работает система

Eurodac собирает не только биометрические данные, но и буквенно-цифровые данные, в частности номера паспортов и информацию о проездных документах.

Как отметил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Томаш Шиманский, обновленная платформа упрощает обмен данными между государствами-членами ЕС.

"Это решение позволяет более эффективно идентифицировать лиц, пытающихся незаконно пересечь границы, обеспечивая лучшее сотрудничество между службами и усиление защиты", - подчеркнул Шиманский.

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Опыт Польши в цифровизации границ

Запуск Eurodac стал очередным шагом ЕС во внедрении широкомасштабных ІТ-систем безопасности. В частности, с 12 октября 2025 года в Польше уже работает Система въезда/выезда (EES), которая регистрирует биометрические данные граждан третьих стран, пересекающих границы Шенгенской зоны.

На сегодняшний день EES функционирует на всех 71 пунктах пропуска Польши. Благодаря этой системе пограничники уже предотвратили въезд 11 тысяч иностранцев, не соответствующих критериям допуска.

Польша на данный момент остается лидером ЕС по качеству регистрации биометрических данных.