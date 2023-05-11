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Экс-канцлер Германии Шредер 9 мая посетил вечеринку в посольстве РФ

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Берлин, Четверг 11 мая 2023 15:56
Экс-канцлер Германии Шредер 9 мая посетил вечеринку в посольстве РФ Фото: экс-канцлер Германии Герхард Шредер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова попал в скандал. Он вместе с супругой посетил вечеринку в российском посольстве 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Шредер и его супруга были на приеме в посольстве РФ в Берлине, посвященном "Дню победы". Также вечеринку посетили бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии (при ГДР) Эгон Кренц, лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" и левой партии "Линке". Они выступают за снятие санкций с России.

При этом другие представители политического и дипломатического круга проигнорировали мероприятие в знак протеста против российского вторжения в Украину.

В Германии раскритиковали поведение Шредера и заявили, что пока бывший канцлер развлекался с российскими дипломатами, в Украине погибали люди.

Экс-канцлер Германии Шредер 9 мая посетил вечеринку в посольстве РФ

Фото: Шредера заметили на вечеринке в посольстве РФ (bild.de)

Следует отметить, что Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 годы. Во время пребывания на должности он поддерживал дружеские отношения с Россией и выступал за строительство газопровода "Северный поток".

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине Шредер не разорвал связи с Россией. Так, в июле 2022 года он был замечен в Москве. Шредер заявил, что приехал на отдых.

По данным немецких СМИ, экс-канцлер в Москве обсуждал поставки газа.

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