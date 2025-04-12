В Польше волна фейков под видом СNN: как это грозит срывом выборов

Помощь Украине и выборы

В начале апреля у главы МИД Польши Радослава Сикорского спросили, есть ли шанс, что после президентских выборов решение об отправке военных в Украину изменится. На это министр ответил отрицательно. Он объяснил это тем, что отправка войск может использовать российская пропаганда.

Россия постоянно пытается дестабилизировать общественное мнение с помощью информационных вбросов, фейков и тому подобное. О планах страны агрессора на 2025 год относительно дезинформации читайте в колонке офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука для РБК-Украина.

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