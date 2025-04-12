У Польщі хвиля фейків під виглядом СNN: як це загрожує зривом виборів

Допомога Україні й вибори

На початку квітня у глави МЗС Польщі Радослава Сікорського запитали, чи є шанс, що після президентських виборів рішення щодо відправлення військових в Україну зміниться. На це міністр відповів заперечно. Він пояснив це тим, що відправлення військ може використати російська пропаганда.

Росія постійно намагається дестабілізувати громадську думку за допомогою інформаційних вкидів, фейків тощо. Про плани країни агресора на 2025 рік стосовно дезінформації читайте в колонці офіцера ЗСУ і політолога Андрія Ткачука для РБК-Україна.

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