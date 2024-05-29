В Польше хотят на три месяца запретить доступ к пограничной зоне с Беларусью

Согласно документу, доступ хотят закрыть к ряду районов Подляского воеводства, которое находится на границе с Беларусью. МВД объясняет, что ограничения предложили из-за роста миграционного давления, которое усилилось в последнее время.

"Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, которые выполняют свои задачи по охране государственной границы", - уточнили в проекте постановления.

Также там отмечается, что меры позволят обеспечить безопасность для польских пограничников, которые находятся на границе с Беларусью, и не допускать к ним посторонние лица.

Ограничения хотят ввести с 4 июня, они могут действовать 90 дней.