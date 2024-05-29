В Польше хотят на три месяца запретить доступ к пограничной зоне с Беларусью

Министерство внутренних дел Польши предложило закрыть пограничную зону с Беларусью на несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.
Согласно документу, доступ хотят закрыть к ряду районов Подляского воеводства, которое находится на границе с Беларусью. МВД объясняет, что ограничения предложили из-за роста миграционного давления, которое усилилось в последнее время.
"Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, которые выполняют свои задачи по охране государственной границы", - уточнили в проекте постановления.
Также там отмечается, что меры позволят обеспечить безопасность для польских пограничников, которые находятся на границе с Беларусью, и не допускать к ним посторонние лица.
Ограничения хотят ввести с 4 июня, они могут действовать 90 дней.
Напомним, недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о том, что его страна хочет увеличить количество военных на границе с Беларусью.
Позже министр уточнил, что на границе с Беларусью и Россией хотят реализовать проект "Восточный щит", который основывается на трех "столпах".
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