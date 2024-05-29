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У Польщі хочуть на три місяці заборонити доступ до прикордонної зони з Білоруссю

Фото: у Польщі хочуть запровадити обмеження на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство внутрішніх справ Польщі запропонувало закрити прикордонну зону з Білоруссю на кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови.

Згідно з документом, доступ хочуть закрити до низки районів Підляського воєводства, яке знаходиться на кордоні з Білоруссю. МВС пояснює, що обмеження запропонували через зростання міграційного тиску, який посилився останнім часом.

"Білоруські державні служби беруть активну участь (приховано або відкрито) у нападах на солдатів, поліцейських та прикордонників, які виконують свої завдання з охорони державного кордону", - уточнили в проекті постанови.

Також там наголошується, що заходи дозволять забезпечити безпеку для польських прикордонників, які перебувають на кордоні з Білоруссю, та не допускати до них сторонніх осіб.

Обмеження хочуть запровадити з 4 червня, вони можуть діяти 90 днів.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів про те, що його країна хоче збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю.

Пізніше міністр уточнив, що на кордоні з Білоруссю та Росією хочуть реалізувати проект "Східний щит", який ґрунтується на трьох "стовпах".

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