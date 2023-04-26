В Польше хотят, чтобы запрет на импорт украинского зерна продлился до конца года

"Мы не отменим наши меры до тех пор, пока аналогичные меры не будут введены на европейском уровне. Время играет в нашу пользу. Мы сохраним польские решения, пока ситуация не стабилизируется", - заявил чиновник.

При этом он, реагируя на планы Евросоюза держать эмбарго на товары из Украины до конца июня, отметил, что "абсолютно невозможно снять запрет на импорт в июне".

"Иначе может случиться так, что после сбора урожая украинское зерно снова заполнит силосы, которые мы сейчас так решительно опустошаем", - объяснил министр.

Буда также уточнил, что запрет на импорт зерна из Украины "несомненно" продлится до конца года, несмотря на решения Евросоюза.