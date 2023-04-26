У Польщі хочуть, щоб заборона на імпорт українського зерна тривала до кінця року

Польща хоче утримувати заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року. Обмеження не хочуть знімати на початку літа, як планує ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку та технологій Польщі Вальдемара Буди в ефірі Radio Zet.
"Ми не скасуємо наші заходи доти, доки аналогічні заходи не будуть введені на європейському рівні. Час грає на нашу користь. Ми збережемо польські рішення, доки ситуація не стабілізується", - заявив чиновник.
При цьому він, реагуючи на плани Євросоюзу тримати ембарго на товари з України до кінця червня, наголосив, що "абсолютно неможливо зняти заборону імпорту в червні".
"Інакше може статися так, що після збирання врожаю українське зерно знову заповнить силоси, які ми зараз так рішуче спустошуємо", - пояснив міністр.
Буда також уточнив, що заборона на імпорт зерна з України "безперечно" триватиме до кінця року, незважаючи на рішення Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща повністю заборонила ввезення зерна з України.
Пізніше українським та польським чиновникам вдалося домовитися про транзит зерна.
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