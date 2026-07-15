В Польше хотят сажать на 30 лет за неповиновение приказам в армии

Польское правительство тщательно анализирует события в Украине и видит, что Киев вынужден был менять правовую базу на ходу. Полномасштабное вторжение обнаружило пробелы в старых нормах, поэтому теперь Варшава хочет избежать этих ошибок.

"Несколько месяцев назад профильные ведомства получили специальное поручение. Надо найти все слабые места в законах. Мы ориентируемся на Украину относительно изменений, которые ей пришлось очень быстро вводить, поскольку она была захвачена врасплох войной, а действующее законодательство оказалось к этому не готовым", - подчеркнул министр национальной обороны Польши Владислав Косин.

Министерство юстиции уже подготовило аналитическую записку по поводу серьезных корректив в Уголовном кодексе. Главный акцент делают на дисциплине во время боевых действий.

"Важно понимать: страна должна быть готова юридически. Это фундамент обороны. Однако окончательных решений еще нет. Никаких решений здесь еще не принято. Мы будем анализировать ситуацию таким образом, чтобы сформировать законодательство, гарантирующее эффективную оборону Республики Польша", — подчеркнул польский министр.

Наказание до 30 лет за неповиновение

Планы правительства выглядят радикальными, ведь юристы предлагают существенно повысить ответственность военных. Это касается критических ситуаций на фронте.

Среди возможных нововведений:

усиление ответственности за неисполнение приказа;

жесткое наказание за неповиновение в боевой ситуации;

сроки заключения до 30 лет за тяжкие нарушения (например, неповиновение приказу);

возможность введения пожизненного лишения свободы.

Эти предложения проходят стадию детального обсуждения. Правительство взвешивает все риски для принятия окончательного решения.