В Польше не разрешили перевозчикам начать новый протест на границе с Украиной

Этот КПП был разблокирован с понедельника, однако ранее сегодня, 13 декабря, участники забастовок заявили о намерении снова закрыть для грузовиков подъезд к границе. Так, организатор прошлой забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста с 18 декабря.

Впрочем, местные власти не одобрили инициативу перевозчиков. В частности, мэр Дорогуска запретил снова устаивать блокаду.

Отзывая разрешение на акцию протеста перевозчиков на подъезде к пограничному переходу с Украиной, Войцех Савва сослался на законодательную причину - угрозу имуществу в значительных размерах. Это включает финансовые потери предпринимателей.

Польские водители заявили, что обратятся в суд, а также подадут 14 декабря новые заявления на протесты в нескольких местах. Добавим, что на обжалование решения мэра у них есть семь дней.

Что предшествовало

Напомним, 11 декабря в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Яготин - Дорогуск".

При этом участники забастовки решили пойти на уловки и перекрыли движение грузовиком.

Позже на разблокированном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" удалось восстановить стабильное движение транспорта.

В среду, 13 декабря, польские перевозчики объявили о планах снова заблокировать КПП "Ягодин-Дорогуск" уже в следующий понедельник.

Блокада границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 8 декабря движение грузовиков ограничено на 4 пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

Спустя почти месяц блокады украинские водители заявили, что будут голодать, чтобы польские перевозчики разблокировали границу. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге, но пока ответа не последовало.

С 4 декабря на украинско-польской границе заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины.