Польские перевозчики хотят снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"
Польские перевозчики могут снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, где прекратили забастовку 11 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Волынской таможни Валентины Черныш в эфире "Суспільне. Спротив".
По ее словам, организатор прошлой забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую хотят начать 18 декабря.
"Увидим, как отреагируют местные власти на это ходатайство. Кроме того, у бастующих остается право обжаловать в суде предварительное решение об отмене протеста. Можем эти риски оценивать всяко, но работаем дальше", - отметила Черныш.
Спикер также рассказала, что по состоянию на 13 декабря деблокированный "Ягодин-Дорогуск" работает еще не на полную мощность. Из-за длительной блокады многие водители массово поехали именно на освобожденный пункт пропуска.
Сейчас пересечение границы с польской стороны ожидают ориентировочно 700 грузовиков. За сутки волынские таможенники оформили на въезд в Украину 450 грузовиков, на выезд - 300 автомобилей.
Что касается грузовика протестующих, который 11 и 12 декабря блокировал подъезд к пункту пропуска с польской стороны, то новых инцидентов таможенники не фиксировали.
Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" разблокирован
Напомним, 11 декабря в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Яготин - Дорогуск".
При этом участники забастовки решили пойти на уловки и перекрыли движение грузовиком.
Позже на разблокированном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" удалось восстановить стабильное движение транспорта. При этом протестующие перевозчики пытались этому помешать.
Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной, и такие акции по блокированию КПП они намеревались продолжать до начала января 2024 года. В результате были практически заблокированы три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.
А 23 ноября перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, сообщалось о намерениях распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".
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