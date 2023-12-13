У Польщі не дозволили перевізникам почати новий протест на кордоні з Україною

Мер польської ґміни (адміністративної одиниці, громади) Дорогуськ Войцех Сава заборонив перевізникам влаштовувати нову акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24 .

Цей КПП був розблокований з понеділка, проте раніше сьогодні, 13 грудня, учасники страйків заявили про намір знову закрити для вантажівок під'їзд до кордону. Так, організатор минулого страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту з 18 грудня.

Втім, місцева влада не схвалила ініціативу перевізників. Зокрема, мер Дорогуська заборонив знову влаштовувати блокаду.

Відкликаючи дозвіл на акцію протесту перевізників на під'їзді до прикордонного переходу з Україною, Войцех Сава послався на законодавчу причину - загрозу майну у значних розмірах. Це включає фінансові втрати підприємців.

Польські водії заявили, що звернуться до суду, а також подадуть 14 грудня нові заяви на протести у кількох місцях. Додамо, що на оскарження рішення мера вони мають сім днів.

Що передувало

Нагадаємо, 11 грудня у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі "Яготин - Дорогуськ".

При цьому учасники страйку вирішили піти на хитрощі та перекрили рух вантажівкою.

Пізніше на розблокованому пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" удалося відновити стабільний рух транспорту.

У середу, 13 грудня, польські перевізники оголосили про плани знову заблокувати КПП "Ягодин-Дорогуськ" вже наступного понеділка.

Блокада кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 8 грудня рух вантажівок обмежений на 4 пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

Майже через місяць блокади українські водії заявили, що будуть голодувати, щоб польські перевізники розблокували кордон. Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до польського колеги, але поки відповіді не було.

З 4 грудня на українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України.