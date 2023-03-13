В Польше части украинцев отменят соцвыплаты: с чем это связано

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Проверка касается украинцев, которые покинули Польшу более чем на 30 дней и при этом получали социальную помощь. Это позволяют сделать поправки в закон о помощи, вступившие в силу 28 января.

Известно, что за месяц действия этих поправок приостановлены выплаты около 3200 гражданам Украины. Они нарушили законодательство, выехав из Польши более чем на 30 дней.

"Если эти люди вернутся в Польшу в течение 30 дней с даты выезда, они не потеряют законность своего пребывания в Польше и выплата помощи будет возобновлена. Удержание платежа сразу после дня отъезда на основании измененного акта позволило нам избежать переплаты помощи", - пояснил спикер. ZUS Павел Жебровский.

Отметим, что ранее ZUS получал информацию о выезде граждан из Польши только через месяц с даты пересечения границы. Именно это привело к многочисленным переплатам гражданам, которые через 30 дней не возвращались в Польшу.

Платежные органы, в частности Учреждение социального страхования, не зная об отъезде лица, выплатили ему пособие, на которое оно фактически не имело права. Лишь впоследствии они получили информацию от пограничников, что этот человек задним числом потерял право на легальное пребывание", - пояснили в ZUS.