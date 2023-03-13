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В Польше части украинцев отменят соцвыплаты: с чем это связано

Новина українською →
Польша, Понедельник 13 марта 2023 03:16
В Польше части украинцев отменят соцвыплаты: с чем это связано Фото: в Польше части украинцев отменят соцвыплаты (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Польша приступит к проверке социальных выплат, полученных украинскими беженцами. Частное средств планируется вернуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Проверка касается украинцев, которые покинули Польшу более чем на 30 дней и при этом получали социальную помощь. Это позволяют сделать поправки в закон о помощи, вступившие в силу 28 января.

Известно, что за месяц действия этих поправок приостановлены выплаты около 3200 гражданам Украины. Они нарушили законодательство, выехав из Польши более чем на 30 дней.

"Если эти люди вернутся в Польшу в течение 30 дней с даты выезда, они не потеряют законность своего пребывания в Польше и выплата помощи будет возобновлена. Удержание платежа сразу после дня отъезда на основании измененного акта позволило нам избежать переплаты помощи", - пояснил спикер. ZUS Павел Жебровский.

Отметим, что ранее ZUS получал информацию о выезде граждан из Польши только через месяц с даты пересечения границы. Именно это привело к многочисленным переплатам гражданам, которые через 30 дней не возвращались в Польшу.

Платежные органы, в частности Учреждение социального страхования, не зная об отъезде лица, выплатили ему пособие, на которое оно фактически не имело права. Лишь впоследствии они получили информацию от пограничников, что этот человек задним числом потерял право на легальное пребывание", - пояснили в ZUS.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия планирует в случае необходимости инициировать продление срока предоставления временной защиты гражданам Украины до 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Словакии продлило срок предоставления временной защиты беженцам из Украины до 4 марта 2024 года.

Также мы писали, что аналогичное продолжение временной защиты украинцев утвердили и в Нидерландах .

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