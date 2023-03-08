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ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года

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Брюссель, Среда 08 марта 2023 15:35
ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года Фото: ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия планирует в случае необходимости инициировать продление срока предоставления временной защиты гражданам Украины до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Европейский Союз готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена еще до 2025 года. Комиссия готова предпринять необходимые шаги для дальнейшего продления, если потребуется", - сказано в сообщении ведомства.

Также там отметили, что будет применяться подход ЕС для обеспечения плавного перехода к альтернативным правовым статусам, которые позволят украинцам получить доступ к правам после окончания максимального срока временной защиты.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Словакии продлило срок предоставления временной защиты беженцам из Украины до 4 марта 2024 года.

Также мы писали, что аналогичное продление временной защиты для украинцев утвердили и в Нидерландах.

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