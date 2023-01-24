Словакия продлила временную защиту украинцам: условия

Правительство Словакии продлило срок предоставления временной защиты беженцам из Украины до 4 марта 2024 года. Статус будет автоматически продолжаться.

Какие условия для приобретения временной защиты и аннуляции этого статуса в Словакии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Временная защита продолжается автоматически

Министерство внутренних дел Словакии заявило, что люди с видом на жительство в статусе временной защиты до 4 марта 2023 года получат продление срока действия этого документа как минимум до 4 марта 2024 года. При этом обращаться за продлением в органы власти не обязательно, но по желанию украинцы смогут обновить документы через электронную службу МВД.

"Поскольку на территории Украины продолжается состояние войны, предоставление временного убежища имеет свое обоснование. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон уже объявила в октябре 2022 года, что директива о временной защите будет активирована как минимум до марта 2024 года, поэтому Словакия не станет исключением", – отметил временно назначенный министр внутренних дел Роман Микулец.

Статус временного убежища позволяет украинцам работать на территории Словакии, учиться в школах и вузах. Также беженцы имеют доступ к медицинскому обслуживанию, жилью, праву на удовлетворение материальных потребностей и финансовые льготы, отметил директор миграционного управления МВД Ян Орловский.

Фото: Беженцы на границе Словакии (gettyimges.com)

Как получить временную защиту и условия отмены статуса

Гражданин Украины может подать заявление о предоставлении временного убежища сразу после въезда на территорию Словацкой Республики.

Члены семьи гражданина Украины могут подать заявление на получение временного убежища, если они проживали в Украине до 24 февраля 2022 года.

Иностранцы с постоянным проживанием в Украине могут получить временную защиту в Словакии только при условии, что они не могут вернуться в свою страну.

Подать заявление на получение временного убежища занимает не больше 20 минут, сообщают на странице ukraineslovakia.sk. Можно прийти лично в любой справочный центр или иностранное отделение полиции. Также можно подать онлайн заявку на государственной странице регистрации временного убежища. Однако забрать подтверждение нужно лично, и это касается несовершеннолетних детей.

Отмена статуса временной защиты происходит в следующих случаях:

окончание срока действия – пока это 4 марта 2024;

подача заявления на дополнительную защиту;

получение временного или постоянного вида на жительство в Словакии;

получение временной защиты в другой стране ЕС ;

; вид на жительство без ограничения времени в другом государстве.

Также отказаться от временной защиты можно добровольно – украинцам советуют это делать онлайн после выезда из страны, заполнив заявление и отправив по почте на указанный адрес миграционной службы.

Напомним, что мы писали, что в Польше готовят важные изменения в легализации украинских беженцев.