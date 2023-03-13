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У Польщі частині українців скасують соцвиплати: з чим це пов'язано

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Польща, Понеділок 13 березня 2023 03:16
У Польщі частині українців скасують соцвиплати: з чим це пов'язано Фото: у Польщі частині українців скасують соцвиплати (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польща розпочне перевірку соціальних виплат, які були отримані українськими біженцями. Частну коштів планується повернути.

Про це аише РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Перевірка стосується тих українців, які залишили Польщу більше ніж на 30 днів і при цьому отримували соціальну допомогу. Це дозволяють зробити поправки до закону про допомогу, які набули чинності 28 січня.

Відомо, що за місяць дії цих поправок призупинено виплати приблизно 3200 громадянам України. Вони порушили законодавство, виїхавши з Польщі більше ніж на 30 днів.

"Якщо ці люди повернуться до Польщі протягом 30 днів від дати виїзду, вони не втратять законність свого перебування в Польщі та виплату допомоги буде відновлено. Утримання платежу одразу після дня від’їзду на підставі зміненого акту дозволило нам уникнути переплати допомоги", - пояснив речник ZUS Павел Жебровський.

Відзначимо, що раніше ZUS отримував про інформацію про виїзд громадян з Польщі лише через місяць від дати перетину кордону. Саме це призвело до чисельних переплат громадянам, які через 30 днів не повертались до Польщі.

Платіжні органи, зокрема Установа соціального страхування, не знаючи про від’їзд особи, виплатили їй допомогу, на яку вона фактично не мала права. Лише згодом вони отримали інформацію від прикордонників, що ця особа заднім числом втратила право на легальне перебування", - пояснили у ZUS.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія планує у разі потреби ініціювати продовження терміну надання тимчасового захисту громадянам України до 2025 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Словаччини продовжив термін надання тимчасового захисту біженцям з України до 4 березня 2024 року.

Також ми писали, що аналогічне продовження тимчасового захисту для українців затвердили й у Нідерландах.

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Польща Міністерство соціальної політики
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