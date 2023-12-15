В Польше не хватает рабочих рук: кого будут искать на работу в следующем году

Согласно ежегодному исследованию "Барометр профессий", в следующем году в Польше прогнозируется дефицит работников в 28 профессиях. Наибольшую нехватку кадров будет ощущать строительная отрасль, где будет не хватать:

кровельщиков и монтажников;

каменщиков;

штукатуров;

плотников;

столяров.

Останется дефицит специалистов и в транспортной отрасли: водителей грузовых автомобилей и автобусов, а также электриков и сварщиков. В 12 из 16 польских воеводств будут искать работников на склады.

По всей Польше не хватает врачей, медсестер и акушерок, а также в большинстве регионов нужны физиотерапевты, массажисты и опекуны, которые ухаживают за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

Фото: В Польше не хватает медицинского персонала (gettyimages.com)

В образовательной отрасли нужно больше специалистов:

преподавателей практического профессионального обучения;

учителей общеобразовательных предметов;

учителей профессионально-технических предметов;

воспитателей детского сада;

учителей спецшкол и интеграционных классов.

"Перечень дефицитных профессий такой же, как в прошлом году, за исключением, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов. Мы связываем это с тем, что в Польше увеличилось количество детей из Украины, переехали из-за войны", – говорит директор международной рекрутации платформы EWL Мартин Колодзейчик.

Он добавляет, что война является причиной того, что польским работодателям уже второй год не удается восполнить нехватку кадров в тех отраслях, где традиционно работали украинцы – логистика, строительная и транспортная отрасли.

По прогнозам эксперта, в 2024 году в Польше и дальше будут нуждаться в работниках из других стран. Граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве. В то же время, польские работодатели все активнее предлагают работу гражданам Азии и Латинской Америки, чтобы решить проблему с нехваткой кадров.