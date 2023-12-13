Поток украинских беженцев в Польшу растет: причины

В Польше стало расти количество украинцев со временной защитой. С марта по сентябрь число украинских беженцев в этой стране снижалось.

С чем связан новый поток людей из Украины в Польшу, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

По данным Евростата, на конец октября 2023 года количество украинцев со временной защитой в Польше превысило 957 тысяч человек. Это свидетельствует об изменении нынешней тенденции к снижению числа беженцев, считают эксперты EWL.

Число украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Польше, выросло впервые с марта 2023 года. По сравнению с сентябрем, в октябре количество украинцев в Польше увеличилось примерно на 2 тысячи человек. В марте 2023 года количество украинских беженцев в Польше составило 995 тысяч.

"Несколько месяцев назад мы наблюдали рост волны выезда граждан Украины из Польши. Сейчас эта тенденция меняется. Поскольку наступают холодные месяцы, идет война, а Россия усиливает свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, мы видим увеличение количества беженцев", – говорит пресс-секретарь платформы EWL Анатолий Зимнин.

Кроме того, в конце года в Польше традиционно становится больше предложений работы в сфере логистики или электронной коммерции, которые доступны для людей без опыта и знания языка.

Эти обстоятельства, по мнению эксперта, могут способствовать сохранению тенденции наплыва беженцев в Польшу.

Согласно данным Евростата, количество украинских беженцев растет во всех странах ЕС, кроме Дании. В предыдущие месяцы люди массово выезжали из ряда стран Европы, среди которых была Польша. В октябре 2023 года количество бежавших от войны возросло 50 тысяч человек. Основными странами ЕС, в которых украинцы получили временную защиту, были Германия (1 млн 176 тыс. человек), Польша (957 тыс. человек) и Чехия (364 тыс. человек).