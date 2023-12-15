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У Польщі бракує робочих рук: кого шукатимуть на роботу наступного року

Фото: Співбесіда на роботу (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі попри велику кількість українців та працівників із інших країн залишається дефіцит робочих рук. У переліку професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році, більшість пов'язані із фізичною працею.

Яких працівників будуть шукати на роботу найбільше, РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.

Згідно зі щорічним дослідженням "Барометр професій", наступного року в Польщі прогнозується дефіцит працівників у 28 професіях.  Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь, де бракуватиме:

  • покрівельників та монтажників;
  • мулярів;
  • штукатурів;
  • теслярів;
  • столярів.

Залишиться дефіцит спеціалістів і у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників на склади.

По всій  Польщі не вистачає лікарів, медсестер та акушерок, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю. 

Фото: У Польщі бракує медичного персоналу (gettyimages.com)

В освітній галузі треба більше фахівців:

  • викладачів практичного професійного навчання;
  • вчителів загальноосвітніх предметів;
  • вчителів професійно-технічних предметів;
  • вихователів дитячого садка;
  • вчителів спецшкіл та інтеграційних класів. 

"Перелік дефіцитних професій такий самий, як торік, за винятком, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, переїхали через війну", – каже директор міжнародної рекрутації платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Він додає, що війна є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці – логістика, будівельна та транспортна галузі.

За прогнозами експерта, у 2024 року у Польщі і надалі потребуватимуть працівників із інших країн. Громадяни України залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Водночас польські роботодавці дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, аби вирішити проблему з нестачею кадрів.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі почала зростати кількість українців із тимчасовим захистом. Із березня до вересня число українських біженців у цій країні знижувалося.

Також ми розповідали, що українці в Польщі активно беруть кредити у банках. У 2023 році сума сягнула 600 млн євро.

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Польща