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В Польше не хватает рабочих рук: кого будут искать на работу в следующем году

Польша, Варшава, Пятница 15 декабря 2023 16:13
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В Польше не хватает рабочих рук: кого будут искать на работу в следующем году Фото: Собеседование на работу (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше, несмотря на большое количество украинцев и работников из других стран, остается дефицит рабочих рук. В перечне профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году, большинство связаны с физическим трудом.

Каких работников будут искать на работу больше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Согласно ежегодному исследованию "Барометр профессий", в следующем году в Польше прогнозируется дефицит работников в 28 профессиях. Наибольшую нехватку кадров будет ощущать строительная отрасль, где будет не хватать:

  • кровельщиков и монтажников;
  • каменщиков;
  • штукатуров;
  • плотников;
  • столяров.

Останется дефицит специалистов и в транспортной отрасли: водителей грузовых автомобилей и автобусов, а также электриков и сварщиков. В 12 из 16 польских воеводств будут искать работников на склады.

По всей Польше не хватает врачей, медсестер и акушерок, а также в большинстве регионов нужны физиотерапевты, массажисты и опекуны, которые ухаживают за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

В Польше не хватает рабочих рук: кого будут искать на работу в следующем годуФото: В Польше не хватает медицинского персонала (gettyimages.com)

В образовательной отрасли нужно больше специалистов:

  • преподавателей практического профессионального обучения;
  • учителей общеобразовательных предметов;
  • учителей профессионально-технических предметов;
  • воспитателей детского сада;
  • учителей спецшкол и интеграционных классов.

"Перечень дефицитных профессий такой же, как в прошлом году, за исключением, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов. Мы связываем это с тем, что в Польше увеличилось количество детей из Украины, переехали из-за войны", – говорит директор международной рекрутации платформы EWL Мартин Колодзейчик.

Он добавляет, что война является причиной того, что польским работодателям уже второй год не удается восполнить нехватку кадров в тех отраслях, где традиционно работали украинцы – логистика, строительная и транспортная отрасли.

По прогнозам эксперта, в 2024 году в Польше и дальше будут нуждаться в работниках из других стран. Граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве. В то же время, польские работодатели все активнее предлагают работу гражданам Азии и Латинской Америки, чтобы решить проблему с нехваткой кадров.

Напомним, мы писали, что в Польше начало расти количество украинцев со временной защитой. С марта по сентябрь число украинских беженцев в этой стране снижалось.

Также мы рассказывали, что украинцы в Польше активно берут кредиты в банках. В 2023 году сумма составила 600 млн евро.

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