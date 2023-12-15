У Польщі бракує робочих рук: кого шукатимуть на роботу наступного року

У Польщі попри велику кількість українців та працівників із інших країн залишається дефіцит робочих рук. У переліку професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році, більшість пов'язані із фізичною працею.

Яких працівників будуть шукати на роботу найбільше, РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.

Згідно зі щорічним дослідженням "Барометр професій", наступного року в Польщі прогнозується дефіцит працівників у 28 професіях. Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь, де бракуватиме:

покрівельників та монтажників;

мулярів;

штукатурів;

теслярів;

столярів.

Залишиться дефіцит спеціалістів і у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників на склади.

По всій Польщі не вистачає лікарів, медсестер та акушерок, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.

Фото: У Польщі бракує медичного персоналу (gettyimages.com)

В освітній галузі треба більше фахівців:

викладачів практичного професійного навчання;

вчителів загальноосвітніх предметів;

вчителів професійно-технічних предметів;

вихователів дитячого садка;

вчителів спецшкіл та інтеграційних класів.

"Перелік дефіцитних професій такий самий, як торік, за винятком, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, переїхали через війну", – каже директор міжнародної рекрутації платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Він додає, що війна є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці – логістика, будівельна та транспортна галузі.

За прогнозами експерта, у 2024 року у Польщі і надалі потребуватимуть працівників із інших країн. Громадяни України залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Водночас польські роботодавці дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, аби вирішити проблему з нестачею кадрів.