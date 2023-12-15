У Польщі бракує робочих рук: кого шукатимуть на роботу наступного року
У Польщі попри велику кількість українців та працівників із інших країн залишається дефіцит робочих рук. У переліку професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році, більшість пов'язані із фізичною працею.
Яких працівників будуть шукати на роботу найбільше, РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.
Згідно зі щорічним дослідженням "Барометр професій", наступного року в Польщі прогнозується дефіцит працівників у 28 професіях. Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь, де бракуватиме:
- покрівельників та монтажників;
- мулярів;
- штукатурів;
- теслярів;
- столярів.
Залишиться дефіцит спеціалістів і у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників на склади.
По всій Польщі не вистачає лікарів, медсестер та акушерок, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.
Фото: У Польщі бракує медичного персоналу (gettyimages.com)
В освітній галузі треба більше фахівців:
- викладачів практичного професійного навчання;
- вчителів загальноосвітніх предметів;
- вчителів професійно-технічних предметів;
- вихователів дитячого садка;
- вчителів спецшкіл та інтеграційних класів.
"Перелік дефіцитних професій такий самий, як торік, за винятком, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, переїхали через війну", – каже директор міжнародної рекрутації платформи EWL Марцін Колодзейчик.
Він додає, що війна є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці – логістика, будівельна та транспортна галузі.
За прогнозами експерта, у 2024 року у Польщі і надалі потребуватимуть працівників із інших країн. Громадяни України залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Водночас польські роботодавці дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, аби вирішити проблему з нестачею кадрів.
Нагадаємо, ми писали, що у Польщі почала зростати кількість українців із тимчасовим захистом. Із березня до вересня число українських біженців у цій країні знижувалося.
Також ми розповідали, що українці в Польщі активно беруть кредити у банках. У 2023 році сума сягнула 600 млн євро.
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