Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Польше антиукраинское мероприятие обернулось поддержкой Украины

Иллюстративное фото: помощь украинцам от Польши (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Польше владелец гостиничной сети превратил антиукраинское мероприятие партии "Конфедерация" в помощь Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Событие состоялось в гостиничном комплексе в городке Лохув неподалеку от Варшавы.

Это был съезд, во время которого участники ставили целью определить направление развития государства и показать, как оно может функционировать ответственно, суверенно и эффективно. При этом участие в мероприятии было платным и колебалось от 150 злотых (цена для студентов) до 5000 злотых (пакет "Патрона мероприятия"), а всего было приглашено более 550 участников.

Вместе с тем, местные жители подписали петицию с просьбой отказать политикам в проведении мероприятия, ведь организаторы - партия "Конфедерация" и ее лидер Гжегож Браун известны резко антиукраинской риторикой.

По закону владельцы отеля не могли отказать организаторам, если документы были в порядке. Однако президент сети Arche SA Владислав Гроховский отметил, что такое событие, как KINGS, является "топливом для экстремизма, подпитывает спираль раскола и радикализма", а он "с первого дня войны всячески поддерживает Украину".

Поэтому он решил, что все заработанные средства пойдут на помощь Украине.

"Мы с господином Брауном абсолютно не на одной волне. Поэтому я решил, что все средства от этого мероприятия будут переданы на помощь Украине, которая борется за выживание", - отметил Владислав Гроховский.

Кроме того, Гроховский подчеркнул, что "Конфедерация Польской Короны" является опасным движением, и власть не должна игнорировать подобные мероприятия.

 

Как Польша помогает Украине

Вот уже четыре года Польша оказывает Украине всестороннюю поддержку в войне с Россией. Страна поставляет оружие, боеприпасы и военную технику, а также обучает украинских военных на своих полигонах.

Например, недавно Киев получил 130 мощных генераторов от Польши.

Кроме того, Польша приняла миллионы украинских беженцев, обеспечивает их жильем, продуктами и медицинской помощью. Государственные и частные организации инвестируют в гуманитарные проекты и поддержку украинских предприятий.

