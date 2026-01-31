У Польщі антиукраїнський захід обернувся підтримкою України

У Польщі власник готельної мережі перетворив антиукраїнський захід партії "Конфедерація" на допомогу Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише польське видання Rzeczpospolita.
Подія відбулася у готельному комплексі в містечку Лохув неподалік Варшави.
Це був з’їзд, під час якого учасники ставили за мету окреслити напрям розвитку держави та показати, як вона може функціонувати відповідально, суверенно й ефективно. При цьому участь у заході була платною і коливалася від 150 злотих (ціна для студентів) до 5000 злотих (пакет "Патрона заходу"), а всього було запрошено понад 550 учасників.
Разом з тим, місцеві жителі підписали петицію з проханням відмовити політикам у проведенні заходу, адже організатори - партія "Конфедерація" та її лідер Гжегож Браун відомі різко антиукраїнською риторикою.
За законом власники готелю не могли відмовити організаторам, якщо документи були в порядку. Проте президент мережі Arche SA Владислав Гроховський зазначив, що така подія, як KINGS, є "паливом для екстремізму, підживлює спіраль розколу та радикалізму", а він "з першого дня війни всіляко підтримує Україну".
Через це він вирішив, що всі зароблені кошти підуть на допомогу Україні.
"Ми з паном Брауном абсолютно не на одній хвилі. Тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу будуть передані на допомогу Україні, яка бореться за виживання", - зазначив Владислав Гроховський.
Крім того, Гроховський підкреслив, що "Конфедерація Польської Корони" є небезпечним рухом, і влада не повинна ігнорувати подібні заходи.
Ось уже чотири роки Польща надає Україні всебічну підтримку у війні з Росією. Країна постачає зброю, боєприпаси та військову техніку, а також навчає українських військових на своїх полігонах.
Наприклад, нещодавно Київ отримав 130 потужних генераторів від Польщі.
Крім того, Польща прийняла мільйони українських біженців, забезпечує їх житлом, продуктами та медичною допомогою. Державні та приватні організації інвестують у гуманітарні проєкти та підтримку українських підприємств.