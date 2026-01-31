У Польщі антиукраїнський захід обернувся підтримкою України

Подія відбулася у готельному комплексі в містечку Лохув неподалік Варшави.

Це був з’їзд, під час якого учасники ставили за мету окреслити напрям розвитку держави та показати, як вона може функціонувати відповідально, суверенно й ефективно. При цьому участь у заході була платною і коливалася від 150 злотих (ціна для студентів) до 5000 злотих (пакет "Патрона заходу"), а всього було запрошено понад 550 учасників.

Разом з тим, місцеві жителі підписали петицію з проханням відмовити політикам у проведенні заходу, адже організатори - партія "Конфедерація" та її лідер Гжегож Браун відомі різко антиукраїнською риторикою.

За законом власники готелю не могли відмовити організаторам, якщо документи були в порядку. Проте президент мережі Arche SA Владислав Гроховський зазначив, що така подія, як KINGS, є "паливом для екстремізму, підживлює спіраль розколу та радикалізму", а він "з першого дня війни всіляко підтримує Україну".

Через це він вирішив, що всі зароблені кошти підуть на допомогу Україні.

"Ми з паном Брауном абсолютно не на одній хвилі. Тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу будуть передані на допомогу Україні, яка бореться за виживання", - зазначив Владислав Гроховський.

Крім того, Гроховський підкреслив, що "Конфедерація Польської Корони" є небезпечним рухом, і влада не повинна ігнорувати подібні заходи.