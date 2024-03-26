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В Польше анонсировали ответ России за пролет ракеты над территорией страны и демарш посла

Фото: министр обороны, вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева из-за пролетела ракета, выпущенной против Украины. Однако дипломат проигнорировал приглашение в ведомство.

Об этом заявил министр обороны, вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Это не первый случай, когда нам приходится иметь дело с нарушениями как закона, так и международных стандартов", - заявил он.

Министр отметил, что польские власти примут дальнейшие решения в связи с поведением Андреева.

"Мы находимся в постоянном контакте с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Управлением национальной безопасности. Это должны быть согласованные решения сообщества, потому что это ответ всего польского государства", - добавил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что следующих шагов можно ожидать в ближайшие дни. По его мнению, решение посла было "совершенно неправильным".

"Это выражение неуважения, и мы не можем относиться к нему равнодушно", - прокомментировал он слова кремлевского дипломата, который пояснил, что ему не были представлены доказательства появления российской ракеты.

Инцидент с ракетой РФ во время обстрела Украины

Российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине 24 марта. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. В воздушном пространстве Польши ракета РФ находилась 39 секунд.

При этом спикер польского Сейма Шимон Головня заявил, что инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и дальше. Он допустил эту возможность на фоне продолжающейся войны в Украине.

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