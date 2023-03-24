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Польша обратилась в Конгресс США о выплате репараций Германией за Вторую мировую

Фото: заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик (pap pl)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша так и не получила компенсацию и репарацию от Германии за военные потери во время Второй мировой войны. Немецкое государство дискриминировало жертв из Польши и представители США должны об этом знать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, которое приводит Polskie Radio 24.

По его словам, во время своего визита в США, когда он общался с политиками Демократической и Республиканской партий, он понял, что знание американских элит о последствиях Второй мировой войны должно быть расширено.

"Конечно, есть сведения о Второй мировой войне, о серьезных военных потерях Польши, но нет сведений о том, что этот вопрос еще не решен. Польша до сих пор не получила военных репараций, что польские граждане не имеют законного способа предъявлять претензии. Более того, у нас полная асимметрия выплат помощи пострадавшим", - заявил замглавы МИД.

Муларчик пояснил, что вопрос военных потерь и репараций должен продвигаться на международной арене, об этом должны знать политики, лица, принимающие решения, представители правительств, министры иностранных дел, а также средства массовой информации, поскольку это элемент определенного давления на немецкое государство с целью урегулирования этого вопроса.

"Я направил всем конгрессменам США письма с информацией о военных потерях Польши. Включение Конгресса США в этот вопрос чрезвычайно важно с точки зрения продвижения темы, понимания темы репараций. Это связано с большим внешним влиянием американского парламента", - добавил Муларчик.

Ранее в Польше представили подготовленный экспертами трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и германской оккупации в 1939-1945 годах.

Напомним, что Польша будет официально требовать от Германии репараций за Вторую мировую войну. Речь идет о компенсации в 1,3 млрд долларов.

Немецкое правительство, со своей стороны, отклонило призыв страны к переговорам, поскольку вопрос репараций "закрыт".

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