Польща звернулась до Конгресу США щодо виплат репарацій Німеччиною за Другу світову

За його словами, під час свого візиту до США, коли він спілкувався з політиками Демократичної та Республіканської партій, він зрозумів, що знання американських еліт про наслідки Другої світової війни мають бути розширені.

"Звичайно, є відомості про Другу світову війну, про серйозні військові втрати Польщі, але немає відомостей про те, що це питання ще не вирішене. Що Польща досі не отримала військових репарацій, що польські громадяни не мають законного способу пред'являти претензії. Щобільше, у нас повна асиметрія виплат допомоги потерпілим", - заявив заступник глави МЗС.

Муларчик пояснив, що питання військових втрат та репарацій має просуватися на міжнародній арені, про це мають знати політики, особи, які приймають рішення, представники урядів, міністри закордонних справ, а також засоби масової інформації, бо це є елемент певного тиску на німецьку державу з метою врегулювання цього питання.

"Я надіслав усім конгресменам США листи з інформацією про військові втрати Польщі. Включення Конгресу США до цього питання надзвичайно важливе з погляду просування теми, розуміння теми репарацій. Це пов'язано з великим зовнішнім впливом американського парламенту", - додав Муларчик.

Раніше у Польщі представили підготовлену експертами тритомну доповідь про втрати, понесені Польщею в результаті нападу нацистської Німеччини і німецької окупації в 1939-1945 роках.