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Польша обратится в Конгресс США по вопросу репараций от Германии

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Варшава, Вторник 10 января 2023 15:46
Польша обратится в Конгресс США по вопросу репараций от Германии Фото: Польша обратится в Конгресс США по вопросу репараций от Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Польши официально обратятся к Конгрессу США за поддержкой в вопросе компенсаций от Германии за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24, об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

"Мы обратимся к Конгрессу - комитету, сенаторам и членам Палаты представителей - за поддержкой в ​​действиях по компенсациям Германией нанесенного войной ущерба. США - это страна, которая сейчас заботится о справедливости и международном порядке", - подчеркнул Мулярчик.

По его словам, Польша рассчитывает, что получит поддержку от американской стороны в вопросе требований Варшавы компенсаций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой.

Он напомнил, что Польша не заключала никаких двусторонних соглашений с Германией по этому вопросу, а также не участвовала ни в каком международном формате, "в ходе которого Польше выплачивались бы военные репарации".

Замглавы дипломатического ведомства также добавил, что МИД Польши поднял этот вопрос в ООН, Совете Европы, ЮНЕСКО и среди стран-членов ЕС, НАТО и Совета Европы.

Напомним, ранее Польша официально заявила, что требует от Германии репараций за Вторую мировую войну. Речь идет о компенсации в 1,3 млрд долларов.

В Германии неоднократно заявляли, что не будут выплачивать ущерб, поскольку Польша раньше отказалась от него.

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