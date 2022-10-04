В Германии снова отвергли требования Польши о репарациях
В Германии в очередной раз подтвердили отказ от выплат миллиардных репараций Польше за ущерб, который был причинен во время Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в ходе совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау, которую приводит DW.
Чиновница ФРГ подчеркнула, что вопрос о выплате репараций был уже давно закрыт для Германии.
При этом Рау заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с немецким правительством и уверен в дальнейшем изменении позиции Берлина по этому вопросу.
Напомним, ранее стало известно, что Польша требует от Германии репараций в размере 6 триллионов 220 миллиардов 608 миллионов злотых.
После этого власти Германии заявили, что вопрос по репарациям был закрыт и они отклоняют просьбу Польши по переговорам.
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