В Германии снова отвергли требования Польши о репарациях

В Германии в очередной раз подтвердили отказ от выплат миллиардных репараций Польше за ущерб, который был причинен во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в ходе совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау, которую приводит DW .

Чиновница ФРГ подчеркнула, что вопрос о выплате репараций был уже давно закрыт для Германии.

При этом Рау заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с немецким правительством и уверен в дальнейшем изменении позиции Берлина по этому вопросу.