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Польща звернеться до Конгресу США щодо репарацій від Німеччини

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Варшава, Вівторок 10 січня 2023 15:46
Польща звернеться до Конгресу США щодо репарацій від Німеччини Фото: Польща звернеться до Конгресу США щодо репарацій від Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Польщі офіційно звернеться до Конгресу США за підтримкою у питанні компенсацій від Німеччини за збитки, яких було завдано під час Другої світової.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик.

"Ми звернемося до Конгресу - комітету, сенаторів і членів Палати представників - за підтримкою в діях щодо компенсацій Німеччиною завданих війною збитків. США - це країна, яка зараз піклується про справедливість та міжнародний порядок", - наголосив Мулярчик.

За його словами, Польща розраховує, що отримає підтримку від американської сторони щодо вимог Варшави компенсацій за збитки, завдані під час Другої світової.

Він нагадав, що Польща не укладала жодних двосторонніх угод з Німеччиною з цього питання, а також не брала участі у жодному міжнародному форматі, "під час якого Польщі виплачували б військові репарації".

Заступник голови дипломатичного відомства також додав, що МЗС Польщі порушило це питання в ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО та серед країн-членів ЄС, НАТО та Ради Європи.

Нагадаємо, що раніше Польща офіційно заявила, що вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну. Йдеться про компенсацію у 1,3 млрд доларів.

У Німеччині неодноразово заявляли, що не виплачуватимуть збитків, оскільки Польща раніше відмовилася від нього.

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