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Польша получила новую баллистику с дальностью около 300 км (фото)

13:49 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Константин Широкун
Польша получила новую баллистику с дальностью около 300 км (фото) Фото: Польша получила новую баллистику с дальностью около 300 км (wojsko-polskie.pl)
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Польша получила партию баллистических ракет южнокорейского производства с дальностью около 300 км. Носителем для ракет является автомобильное шасси польского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Агентства вооружений Польши.

"Вооруженные силы Польши получили очередную партию ракет. В этот раз поставка включает не только CGR-80, но и ракеты CTM-290, имеющие значительно большую дальность действия и предназначенные для системы Homar-K", - отметили в ведомстве.

Согласно названию, ракеты CGR-80 имеют дальность до 80 км, а ракеты CTM-290 – до 290 км. Сообщается, что первые ракеты, производимые в Польше, сойдут с конвейера местного предприятия уже в 2028 году.

Что известно о баллистических ракетах

В апреле 2024 года Польша заключила контракт на закупку 72 пусковых установок Homar-K, а также несколько тысяч ракет разной дальности. Соглашение с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace оценили примерно в 1,6 млрд долларов.

Homar-K – это польская версия южнокорейской реактивной системы залпового огня K239 Chunmoo. Комплекс устанавливается на восьмиколесном шасси Jelcz и оснащается польской системой управления огнем TOPAZ.

Пусковая установка оборудована двумя транспортно-пусковыми контейнерами. Каждый контейнер рассчитан на шесть реактивных снарядов CGR-080 или одну баллистическую ракету CTM-290. Соответственно, одна система Homar-K может одновременно нести до 12 управляемых реактивных снарядов или две баллистические ракеты.

Напомним, ранее Денис Штиллерман из Fire Point показал фото ночного пуска украинской ракеты , объяснив, что FP-7 является бюджетным аналогом американской системы ATACMS дальностью до 200 км, в то время как более мощная модификация FP-9 способна поражать цели на расстоянии 800-850 км.

Также в начале августа стало известно, что Fire Point разработала собственный турбореактивный двигатель , который может использоваться для крылатой ракеты "Фламинго" – по словам CEO компании Ирины Терех, создание двигателя оказалось более сложной задачей, чем разработка самой ракеты.

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