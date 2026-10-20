Рубио возразил, что США намеренно отказывают Украине в ракетах-перехватчиках
В США отвергли обвинения в том, что из-за отказа передавать разведданные погибают украинцы, и отрицают умышленное ограничение военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в эфире DRM News.
По словам госсекретаря, Министерство обороны США не изменяло подход к Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает соблюдать предыдущий курс.
"Все, что мы делаем по Украине, остается без изменений. Ничего не изменилось", - заявил Рубио.
Он также возразил, что Соединенные Штаты намеренно отказывают Украине в поставках зенитных ракет.
"Мы не отказываем Украине в поставках зенитных ракет намеренно", – добавил госсекретарь.
Рубио возмутили заявления о гибели украинцев
Американский госсекретарь также прокомментировал заявления якобы окружения украинского правительства о том, что люди в Украине погибают из-за непредоставления американской разведывательной информации.
Рубио резко отверг такие обвинения.
"Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это не соответствует действительности", - заявил он.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп реагирует на намеки на якобы умышленные попытки американской администрации повредить Украине.
По словам Рубио, такие утверждения несправедливы и не соответствуют действительности.
Напомним, ранее The Washington Post писало, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.
На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарем США Марк Рубио потребность в перехватчиках для борьбы с баллистикой и раннем предупреждении о российских ударах.