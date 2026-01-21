Польша меняет правила для украинцев: что будет с медициной, выплатами и бизнесом

Новые правила предусматривают переход к системным нормам, которые будут действовать для всех иностранцев.

Почему Польша меняет подход

Как пояснил представитель правительства Адам Шляпка, большинство украинцев, которые сейчас проживают в Польше, работают, а их дети учатся в школах. Поэтому государство считает возможным постепенно отменить чрезвычайные правила и перейти от временных механизмов к системным.

По его словам, новые положения дают украинцам возможность оформлять временное или постоянное проживание на общих основаниях.

Что изменится для украинцев

Законопроект предусматривает создание единой системы временной защиты для всех иностранцев в ЕС, независимо от гражданства. В то же время часть действующих норм для украинцев сохранят и перенесут в системное законодательство.

В частности:

PESEL UKR и в дальнейшем будет подтверждать легальное пребывание в Польше;

бумажные сертификаты заменят электронной карточкой DIIA;

подтверждать личность и адрес проживания можно будет через приложение mObywatel.

Также продлевается срок легального пребывания украинцев и лиц, которым разрешения на проживание были продлены из-за войны. Подать заявления на легализацию можно будет до 4 марта 2027 года.

Важное условие по PESEL UKR

Одним из ключевых изменений является правило, по которому непредставление заявления на получение PESEL UKR в течение 30 дней после въезда в Польшу будет приводить к потере временной защиты. Отсутствие регистрации будет рассматриваться как неявный отказ от этого статуса.

Медицинская помощь и соцвыплаты

Социальная и медицинская поддержка для украинцев будет ограничена:

полный доступ к медицинской помощи будут иметь несовершеннолетние, работающие лица и жители центров коллективного проживания;

неработающие украинцы будут получать медицинскую помощь на уровне других иностранцев без работы;

жилье и питание от государства будут предоставляться только уязвимым категориям (пожилые люди, лица с инвалидностью и т.д.).

Бизнес в Польше

Украинцы больше не смогут открывать бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши. В то же время предприятия, созданные по спецзакону, смогут продолжать работу до завершения срока легального пребывания, при условии соответствия другим требованиям законодательства.

Когда вступят в силу изменения

Новые правила вступят в силу с 5 марта 2026 года. До этого времени будут действовать переходные положения, в частности относительно выплат, документов, образовательных программ и профессиональных прав.

Также до конца учебного года 2025-2026 в школах сохранят дополнительные уроки польского языка, подготовительные классы и упрощенные правила привлечения педагогов.