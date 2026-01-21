Польша меняет правила для украинцев: что будет с медициной, выплатами и бизнесом

Правительство Польши приняло изменения в специальный закон о помощи украинцам, постепенно отказываясь от временных решений, введенных после начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета министров Польши.
Новые правила предусматривают переход к системным нормам, которые будут действовать для всех иностранцев.
Как пояснил представитель правительства Адам Шляпка, большинство украинцев, которые сейчас проживают в Польше, работают, а их дети учатся в школах. Поэтому государство считает возможным постепенно отменить чрезвычайные правила и перейти от временных механизмов к системным.
По его словам, новые положения дают украинцам возможность оформлять временное или постоянное проживание на общих основаниях.
Законопроект предусматривает создание единой системы временной защиты для всех иностранцев в ЕС, независимо от гражданства. В то же время часть действующих норм для украинцев сохранят и перенесут в системное законодательство.
В частности:
Также продлевается срок легального пребывания украинцев и лиц, которым разрешения на проживание были продлены из-за войны. Подать заявления на легализацию можно будет до 4 марта 2027 года.
Одним из ключевых изменений является правило, по которому непредставление заявления на получение PESEL UKR в течение 30 дней после въезда в Польшу будет приводить к потере временной защиты. Отсутствие регистрации будет рассматриваться как неявный отказ от этого статуса.
Социальная и медицинская поддержка для украинцев будет ограничена:
Украинцы больше не смогут открывать бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши. В то же время предприятия, созданные по спецзакону, смогут продолжать работу до завершения срока легального пребывания, при условии соответствия другим требованиям законодательства.
Новые правила вступят в силу с 5 марта 2026 года. До этого времени будут действовать переходные положения, в частности относительно выплат, документов, образовательных программ и профессиональных прав.
Также до конца учебного года 2025-2026 в школах сохранят дополнительные уроки польского языка, подготовительные классы и упрощенные правила привлечения педагогов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Польша готовит законодательные изменения в отношении автомобилей с украинскими номерами, которые длительное время находятся в стране. Власти рассматривают обязательный техосмотр и возможную перерегистрацию таких авто, чтобы устранить правовой пробел и выровнять условия для водителей.
Также мы писали о планах Польши упростить получение помощи "800 плюс" - власти хотят отменить ежегодную подачу заявлений и ввести автоматическое возобновление выплат для родителей и опекунов. Новые правила могут заработать с 2027 года.