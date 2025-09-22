Польша жестко предупредила РФ на Совбезе ООН: если ваш самолет собьют, не жалуйтесь

Сикорский отметил, что раньше страны НАТО закрывали глаза на провокации России, но вместо извинений Москва только лгала.

По словам министра, нарушения воздушного пространства стран Альянса - это эскалация гибридной войны, которую Россия ведет против Запада уже много лет. Речь об убийствах политиков, журналистов, правозащитников и беженцев, кибератаках на больницы и финансовые учреждения, поджогах, в том числе в Польше, Великобритании и Литве, посылках с зажигательными устройствами по всей Европе, включая Германию, атаках на украинские посольства.

Поэтому, как добавил глава МИД, России необходимо послать четкий сигнал: такие провокации не будут терпимы.

Также, напрямую обращаясь к представителям РФ, Сикорский подчеркнул, что Москве наплевать на международное право и она не способна жить в мире с соседями.

При этом "безумный национализм" России будет нести жажду господства, пока россияне не осознают, что империя не будет восстановлена. И "каждая атака украинских дронов приближает этот день".

"Мы - мирные демократии, которые сознательно избегали активного участия в вашей попытке вернуть Украину. Но мы не позволим себя запугать. У меня только одна просьба к российскому правительству: если еще одна ракета или самолет войдут в наше воздушное пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, будут сбиты и обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены", - добавил Сикорский.