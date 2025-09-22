Польща жорстко попередила РФ на Радбезі ООН: якщо ваш літак зіб'ють, не скаржтеся

Сікорський зазначив, що раніше країни НАТО закривали очі на провокації Росії, але замість вибачень Москва тільки брехала.

За словами міністра, порушення повітряного простору країн Альянсу - це ескалація гібридної війни, яку Росія веде проти Заходу вже багато років. Йдеться про вбивства політиків, журналістів, правозахисників і біженців, кібератаки на лікарні та фінансові установи, підпали, зокрема в Польщі, Великій Британії та Литві, посилки із запалювальними пристроями в усій Європі, включно з Німеччиною, атаки на українські посольства.

Тому, як додав очільник МЗС, Росії необхідно надіслати чіткий сигнал: такі провокації не будуть терпимими.

Також, безпосередньо звертаючись до представників РФ, Сікорський підкреслив, що Москві начхати на міжнародне право і вона не здатна жити в мирі з сусідами.

При цьому "божевільний націоналізм" Росії нестиме жагу до панування, доки росіяни не усвідомлюють, що імперія не буде відновлена. І "кожна атака українських дронів наближає цей день".

"Ми - мирні демократії, які свідомо уникали активної участі у вашій спробі повернути Україну. Але ми не дозволимо себе залякати. У мене тільки одне прохання до російського уряду: якщо ще одна ракета або літак увійдуть у наш повітряний простір без дозволу, навмисно або помилково, будуть збиті й уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приходьте сюди скаржитися. Вас було попереджено", - додав Сікорський.