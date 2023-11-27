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Польша завтра приостановит работу одного пункта пропуска: кто не сможет выехать за границу

Архивное фото: Польша завтра приостановит работу одного пункта пропуска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша завтра, 28 ноября, временно ограничит работу одного из пунктов пропуска на границе с Украиной. Причиной для этого станут ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Внимание, информация о временном ограничении оформления грузовиков и автобусов в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув", - говорится в сообщении.

По информации, поступившей от польских пограничников, 28 ноября 2023 года в пункте пропуска "Долгобичув" из-за ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии. 

Фото: Пункт пропуска (google.com/maps)

Ориентировочное время отключения - с 09:00 до 21:00 (по Киевскому времени). В указанный период оформление смежной стороной будет осуществляться на мобильных терминалах.

Кто не сможет уехать за границу

В связи с этим пропуск грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонны, а также автобусов будет временно приостановлен. Пропуск легковых автомобилей будет осуществляться в обычном режиме.  

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу", - добавили в ГПСУ.

Блокада границы

Напомним, начавшаяся 7 ноября блокада границы Польши с Украиной уже повлияла на объемы импорта продуктов из Европы.

С начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.

Подробнее о ситуации на границе, которая будет с ценами и угрожает ли нам дефицит топлива и продуктов питания, - в материале РБК-Украина.

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