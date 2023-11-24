Три недели блокады. Почему "стоит" граница с Польшей и как это бьет по Украине

Блокада границы Польши с Украиной продолжается почти три недели. Водители оказались в сложном положении, украинская сторона готовит эвакуацию, а ущерб экономике уже оценивается в сотни миллионов евро.

Подробнее о ситуации на границе, что будет с ценами и грозит ли нам дефицит топлива и продуктов питания, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявления замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача, вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина, обращение Федерации работодателей к президенту Владимиру Зеленскому и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, комментарии спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, гендиректора "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Олега Хоменко и замглавы "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Дениса Марчука.

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Что происходит на границе

Ситуация на границе с польской стороны остается сложной. С 6 ноября протестующие блокируют фуры напротив украинских пунктов "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская". По информации пограничников, в очередях стоят около 2300 грузовиков, большая часть - в направлении "Краковца".

"Мы отмечаем незначительное движение, но оно идет. За час польская сторона может пропускать как на выезд так, так и въезд по несколько грузовиков. Это может быть 2, 5, 8. В разные часы по-разному. Но интенсивности это не прибавляет. Например, за минувшие сутки через "Ягодин" в обе стороны через границу проследовало в общей сложности 150 грузовиков. До блокады здесь границу пересекало 1200-1300 грузовиков. В направлении КПП "Краковец" движение более или менее интенсивное", - отметил в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Отметим, накануне началась блокада еще одного КПП - "Медыка", смежного с "Шегини".

Фото: на польской границе застряли тысячи водителей (Getty Images)

"Блокада будет осуществляться по 26 ноября, но может происходить в дневное время, так как в 21:00 польская сторона сообщила о том, что движение разблокировано. По состоянию на утро в этом направлении в сторону Украины на территории Польши находилось 1400 грузовых транспортных средств", - рассказал он.

Вчера стало известно, что забастовка на "Медыке" может продлиться до января. Также появилась информация о том, что блокада может охватить пограничный пункт "Мальховице" (напротив "Нижанковичей"). Из-за проблем на других КПП электронная очередь на выезд из Украины там уже выросла до 2000 автомобилей.

Из-за действий польских забастовщиков, водители пытаются заехать в Украину через Словакию и Венгрию. На прошлой неделе Союз перевозчиков Словакии в качестве предупреждения на час заблокировал пограничный пункт "Вишне Немецке" напротив Ужгорода. Днем 21 ноября движение снова перекрыли. Сейчас украино-словацкая граница разблокирована, фуры пропускают в штатном режиме.

По словам Демченко, на утро 24 ноября возле КПП "Вишне Немецке" находилось около 400 грузовиков. В направлении КПП "Тиса" на границе с Венгрией - 460 фур.

"Если говорить более предметно о границе со Словакией, то за последние дни мы отмечаем интенсивное движение грузовиков. Блокировка не происходит. Но, конечно, это направление стало более загруженным из-за ситуации на границе с Польшей", - добавил он.

Ранее украинские перевозчики выходили на ответный пикет возле "Краковца". По состоянию на данный момент никаких акций в украинских пунктах пропуска не происходит.

Чего хотят забастовщики и почему не могут договориться

Польские перевозчики выдвигают несколько требований:

возврат разрешений для украинских перевозчиков

ужесточение для украинской стороны правил перевозок по ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта)

запрет на регистрацию компании-перевозчика в Польше, если ее финансовая деятельность проходит не на территории ЕС

отдельная очередь для автомобилей с номерами стран ЕС

отдельная очередь для пустых грузовиков

доступ к украинской системе "Шлях"

Эти требования дискриминационны по отношению к Украине и фактически являются попыткой отменить транспортный безвиз с Евросоюзом. А за доступом к системе "Шлях" просматривается интерес польских компаний привлечь к работе на себя украинских водителей. Отметим, на время военного положения мужчины не могут свободно выезжать из страны. Специальные разрешения для перевозки гуманитарных и медицинских грузов оформляются как раз через "Шлях".

Фото: польские перевозчики недовольны конкуренцией с украинцами (Getty Images)

Забастовщики жалуются на потерю рынка из-за украинских компаний, которые перехватывают заказы. По их словам, они не в состоянии конкурировать, когда польским водителям платят по 2500 евро в месяц, а украинским - 700 евро. Однако, как заявили в Директорате ЕК, система разрешений не может быть предметом дискуссий, поскольку либерализация грузоперевозок между Украиной и ЕС действует по меньшей мере до 30 июня 2024 года.

Из-за блокады в очередях стоят фуры с топливом и гуманитарной помощью. Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил об инициативе по созданию мониторинговой группы ЕС.

"Предлагаем европейским коллегам фиксировать официально ту ситуацию, которая происходит перед пунктами пропуска. Пропускаются ли опасные грузы, каким образом пересекает границу гуманитарная помощь, а главное - в каких условиях уже более двух недель находятся наши водители", - заявил он.

С другой стороны, Украине по сути не с кем вести диалог в Польше. После выборов старое правительство ушло в отставку, а новое еще не сформировано. По словам Деркача, были направлены запросы местным властям Люблина и Подкарпатского воеводства с просьбой обеспечить необходимые условия водителям.

"А говорить о разблокировке, наверное, уже будем с новым правительством", - добавил он.

Новое правительство должны сформировать партии "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Ливица". Они уже договорились о коалиции, кабинет министров возглавит Дональд Туск. При этом реальная смена власти произойдет только в середине декабря.

Гуманитарный кризис и эвакуация

За почти три недели блокады умерли два водителя. В частности, 12 ноября стало известно о смерти 54-летнего украинца. Накануне он приехал на парковку в Хелме, где ждал очереди на пересечение границы. А вчера на стоянке возле КПП "Корчова" (напротив "Краковца") умер украинский водитель в фуре на харьковских номерах.

"Скорее всего, причины в физиологии, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно, когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации", - заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Фото: украинских водителей по желанию могут эвакуировать с границы (Getty Images)

Украинское посольство обратилось в МИД, МВД и администрацию президента Польши с требованием поспособствовать снятию блокады. Одновременно принято решение эвакуировать желающих.

Для этого необходимо заполнить соответствующую форму, сделать это могут как водители, так и компании-перевозчики.

"Мы начали сбор данных для эвакуации наших водителей. У нас уже иссякло время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей", - подчеркнул замминистра инфраструктуры Сергей Деркач.

Ущерб на сотни миллионов: как блокада бьет по экономике Украины

Блокада границы грозит опасными последствиями для экономики и национальной безопасности Украины. В связи с этим Федерация работодателей и Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков направили обращение президенту Владимиру Зеленскому и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По предварительным расчетам, ориентировочные прямые потери экономики Украины уже превышают 400 млн евро. Косвенные потери (штрафы и неустойки за срывы контрактных обязательств, отказ от заключения контрактов с украинскими контрагентами на 2024 год) могут измеряться миллиардами евро.

Подчеркивается, что транспортный безвиз никоим образом не нарушает принципы равной конкуренции на европейском рынке, предоставляя возможность перевозок без дополнительных разрешений как между Украиной и Польшей, так и в транзитном сообщениях.

Украинские перевозчики просят обеспечить порядок на пунктах пропуска, направить Красный Крест и другие гуманитарные организации на помощь водителям и так далее.

"Последствия блокады границ настолько значительны, что требуют личного вмешательства первых лиц государств и взаимодействия органов власти на всех уровнях", - говорится в заявлении.

Как блокада повлияла на цены на топливо и грозит ли дефицит

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, блокада польской границы привела к дефициту автомобильного газа и повышению цен на 30%. Около трети этого вида топлива поступает из Польши, соответственно заменить объемы в короткое время очень трудно. Из-за дефицита цены в среднем выросли с 27 до 35 гривен за литр.

Фото: цены на АЗС растут только на автомобильный газ (Getty Images)

Кроме того, очереди на границе начались еще в октябре из-за увеличения аграрного экспорта. В результате газовозы делали в лучшем случае по одной ходке в месяц, то есть в четыре раза меньше. Трейдеры пытаются завозить топливо по железной дороге и ищут обходные маршруты через Словакию и Румынию, ведут переговоры со странами Северной Европы.

"Была иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано", - написал он в своем Facebook.

В половине областей автогаз исчез из сети АЗС "Привата", а там, где остался, достигает 39,6 гривен за литр. Перебои с поставками фиксируется на сетях UPG, Socar, Motto, БРСМ и "Авантаж".

При этом цены на бензин и дизель наоборот падают. По его словам, поставки со стороны Польши занимают в общей структуре до 10%, заместить их намного проще и рынок это сделал, переориентировав импорт на железную дорогу и другие страны. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие две недели цены упадут на 2 гривны.

"Нам помогло, что цена на мировом рынке нефти и нефтепродуктов существенно снизилась. Если она на пике в сентябре была 95 долларов за баррель, то сегодня 80. И соответственно цены закупочные снижаются", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Подорожают ли продукты питания и что может исчезнуть с прилавков

Блокада уже повлияла на объемы импорта продуктов питания из Европы. Генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Олег Хоменко называет ситуацию критической.

"Тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы. Учитывая сложившиеся обстоятельства, поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей", - объяснил он РБК-Украина.

Фото: Украине пока не грозит дефицит продуктов питания (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, перебои и простои ни к чему хорошему не приведут. К тому же, похолодание приводит к дополнительным затратам, которые повлияют на стоимость продукции, и в конечном итоге за это заплатят потребители. В то же время пока сложно оценить последствия и общий ущерб от разрыва этой логистической цепочки.

Пока дефицита не наблюдается, польские производители молочных, мясных продуктов и яиц в хорошо представлены в супермаркетах Украины, отслеживается положительная динамика потребительских предпочтений таких продуктов.

"Поэтому блокада границы может привести к исчезновению определенных позиций товаров на полках в магазинах. Повторюсь, что от этого страдают как польские, так и украинские производители", - отметил он и добавил, что поскольку Украина сама производит большинство продуктов питания, продовольственной безопасности ничего не грозит.

В такой ситуации страдают аграрии, также следует помнить, что аграрный экспорт является важной частью поступления средств в государственный бюджет. Поэтому блокада границы однозначно негативно отразится на экономической стабильности Украины.

По словам замглавы "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Дениса Марчука, внутри страны производится около 80% потребляемой продукции, особого дефицита не предвидится, разве что по отдельным позициям.

"Это может быть рыба, которая частично импортируется, молочные продукты… Возможно, это может ограничиться показателями по красной рыбе, устрице, кальмарам. Такие "заморские вещи". Но насколько это будет критично, сейчас трудно сказать", - добавил он в беседе с изданием.

Опрошенные РБК-Украина сходятся во мнении, что чем дольше продолжится блокада польской границы, тем больше ситуация будет ухудшаться.