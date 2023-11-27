ua en ru
Пн, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша завтра приостановит работу одного пункта пропуска: кто не сможет выехать за границу

Львовская область, Понедельник 27 ноября 2023 20:52
UA EN RU
Польша завтра приостановит работу одного пункта пропуска: кто не сможет выехать за границу Архивное фото: Польша завтра приостановит работу одного пункта пропуска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша завтра, 28 ноября, временно ограничит работу одного из пунктов пропуска на границе с Украиной. Причиной для этого станут ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Внимание, информация о временном ограничении оформления грузовиков и автобусов в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув", - говорится в сообщении.

По информации, поступившей от польских пограничников, 28 ноября 2023 года в пункте пропуска "Долгобичув" из-за ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии.

Польша завтра приостановит работу одного пункта пропуска: кто не сможет выехать за границу

Фото: Пункт пропуска (google.com/maps)

Ориентировочное время отключения - с 09:00 до 21:00 (по Киевскому времени). В указанный период оформление смежной стороной будет осуществляться на мобильных терминалах.

Кто не сможет уехать за границу

В связи с этим пропуск грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонны, а также автобусов будет временно приостановлен. Пропуск легковых автомобилей будет осуществляться в обычном режиме.

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу", - добавили в ГПСУ.

Блокада границы

Напомним, начавшаяся 7 ноября блокада границы Польши с Украиной уже повлияла на объемы импорта продуктов из Европы.

С начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.

Подробнее о ситуации на границе, которая будет с ценами и угрожает ли нам дефицит топлива и продуктов питания, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Львовская область прикордонники пограничная служба
NEWS
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах